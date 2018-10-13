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ديني

حكم من أحدث أثناء قراءة القرآن من المصحف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجب على من يمسك بالمصحف ويقرأ منه أن يكون طاهرًا ومتوضأ، لقوله تعالى { لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} .

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما حكم من كان يقرأ القرآن ثم أحدث فهل يكمل فى القراءة أم يتوضأ؟»، أن من كان يقرأ القرأن الكريم ثم أحدث أثناء القراءة وأرد أن يمسك بالمصحف مرة أخرى فعليه أن يتوضأ ثم يأتى ليكمل القراءة.

وأشار الى أنه لو كان يقرأ من غير المصحف ثم أحدث فعلى المذهب المختار له أن يكمل قراءة القرآن الكريم على غير الوضوء .

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