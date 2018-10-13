أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية..إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع..وزير النقل: نسعى لتصنيع عربات السكك الحديدية في مصر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب مداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. فيديو

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية وبالقرب من المسطحات المائية، ما يقلل نسبة الرؤية الأفقية.



ودعا المواطنين، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إلى ارتداء الملابس الثقيلة خلال تلك الأيام من فصل الخريف.



وقال "شاهين" إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع ارتفاع طفيف في وقت ذروة سطوع الشمس.





وزير النقل: نسعى لتصنيع عربات السكك الحديدية في مصر

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا تهدف لتعزيز التعاون في قطاع النقل، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي للاستفادة من الخبرات الروسية لتصنيع عربات السكة الحديد في مصر بالتعاون مع الوزارات المعنية.



وأضاف «عرفات» خلال تصريحات على «أكسترا نيوز» أن التعاون مع الجانب الروسي يشمل عقدا لتوريد عربات السكك الحديد بعدد 1600 عربة للقطارات، موضحا أن مصر تحتاج إلى تجديد شامل لأسطول قطارات السكك الحديدية خاصة أنه لم يحدث تجديد منذ فترة طويلة.



وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تعمل على إرضاء القاعدة الشعبية في مصر عن طريق تطوير عربات الدرجة الثالثة للقطارات، لافتا إلى أنه يعمل على تحقيق نقلة كبيرة في السكك الحديدية والعمل على تصدير القطارات إلي أفريقيا.







إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن طريق صلاح سالم سيشهد إغلاقا جزئيا اعتبارا من اليوم، السبت، ولمدة أسبوع، بسبب أعمال صيانة وتطوير مدخل المقطم عند تقاطعه مع الأوتوستراد.



وأضاف «هشام»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن أعمال الصيانة ستكون ليلا ونهارا وسط انتشار خدمات مرورية مكثفة وعلامات إرشادية لملاحظة الحالة المرورية ومنع أي تجاوزات أو حوادث.



وأشار الخبير المروري إلى أن استمرار الإغلاق الجزئي بالطريق الدائري يأتي بسبب أعمال إنشاء كوبري مشاه في منطقة الأوتوستراد القادم من المنيب للقاهرة الجديدة.







التضامن: صندوق تحيا مصر يدعم برنامج أطفال بلا مأوى بـ 114 مليون جنيه

قال مصطفى غريب، مسئول تطوير دور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "أطفال بلا مأوى" برنامج قومي تحت إشراف رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن وزارة التضامن انتبهت مؤخرا للأطفال بلا مأوى وتم وضع خطة لحصر حجم المشكلة والمحافظات الأولى للتدخل.



وأضاف «غريب»، خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزارة التضامن وضعت معايير للجودة لقياس الخدمات التي تقدمها دور الرعاية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الميزانية العامة لأطفال بلا مأوى تقدر بنحو 164 مليون جنيه، مشيرا إلى أن صندوق تحيا مصر دعمهم بـ 114 مليون جنيه ووزارة التضامن 50 مليون جنيه.



وأكد مسئول تطوير دور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك مدرسة داخلية بدار الفتيات بالعجوزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مطالبا بتفعيل دور الرقابة المجتمعية.



وأشار إلى أن هناك فرقا بين الأطفال الأيتام والأطفال بلا مأوى، لافتا إلى أنهم يعملون على تهيئة المناخ الأسري للأيتام، أما الأطفال بلا مأوى فلهم مرجعية أسرية، وهم فقط يحاولون تعديل وتنظيم سلوكهم واندماجهم في المجتمع وإعادتهم لأسرهم.





طارق شوقي: تجربة بنك المعرفة فريدة من نوعها لخدمة التعليم ..فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حرصه على التواجد في ألمانيا لحضور فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بوصفه من المعارض الشهيرة في عالم المعرفة والنشر، لافتًا إلى أن مصر ممثلة رسميا داخل المعرض من خلال الهيئة العامة للكتاب.



وقال "شوقي"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، صباح اليوم السبت، إن تجربة مصر بإنشاء بنك المعرفة هي تجربة فريدة من نوعها بالنسبة للناشرين حول العالم خصوصا وأنها تهدف خدمة التعليم.



وأضاف أن هناك الكثير من الدول جلست معنا خلال المعرض لمشاركتنا في تجربة بنك المعرفة أو قيامهم بتجارب مشابهة، موكدًا أن بنك المعرفة يمتاز بجودة المحتوى ومصداقيته.





رئيس التنظيم والإدارة يوضح أهمية تقليص أيام العمل ..فيديو

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك العديد من الفوائد التي سوف نجنيها من تقليص أيام العمل.



وتابع "الشيخ"، خلال المؤتمر الذي عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن هذا التقليص يأتي ثماره بترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليل الاستهلاك للمعدات والأجهزة والمقار الحكومية، إضافةً إلى توفير السيولة المرورية.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التقليص يساعد على تفعيل استخدام الوقت الوظيفي فيما يفيد.





تعرف على مبادرة إسكندرية تستاهل لخفض أسعار السلع.. فيديو

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن الغرض من مبادرة "إسكندرية تستاهل" التي سوف يتم إطلاقها غدًا، الأحد، هو وضع آليات محددة لضبط السوق بالمحافظة، فيما يخص ضبط الأسعار، وضمان جودة المنتج.



وأضاف "سعد الله"، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن المبادرة سوف تستمر مدة لا تقل عن شهر.



وأوضح أنه من خلال المبادرة سوف تشهد الأسواق أسعارا أقل من المتداول حاليًا بحوالي 25%، مع زيادة جودة المنتج.





الإفتاء: قضية تجديد الفتوى لا تنفصل عن أزمة انتشار الأفكار المتطرفة ..فيديو

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه تم تخصيص مرصد كامل لرصد الأفكار المتطرفة والتكفيرية.



وأشار "عمران" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، السبت، إلى أن المرصد يضم فريقًا من الباحثين المتخصصين في المجال الشرعي والاجتماعي.



ونوه بأن المجتمع يواجه تلك الأفكار عبر قنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تعقد مؤتمر خاص بقضية التجديد في الفتوى، التي لا تنفصل عن أزمة انتشار الأفكار المتطرفة.





الكشف على 2300 مواطن بالقافلة الطبية بدمياط يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم "السبت"، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



محافظة شمال سيناء: إنشاء طريق جديد لحي الكرامة وحل مشكلات "أبو طفيلة".



محافظة مرسى مطروح: تنفيذ 80 قرار إزالة تعديات بإجمالي مسطح 73850 مترًا مربعًا.. وضبط طن لحوم مستوردة أسمدة في مطروح قبيل بيعها.



محافظة أسيوط: ضبط ورشة تصنيع أسلحة في حملة أمنية.



محافظة دمياط: الكشف على 2300 مواطن بالقافلة الطبية في "كرم ورزوق".



محافظة جنوب سيناء: عروض ثقافية بمهرجان "اليوم المصري الإندونيسي" في شرم الشيخ.





البنك الدولي: معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري تتجاوز 5.7%.. فيديو

قال الدكتور محمد نجيب، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين شهدوا مجموعة من المؤشرات والبيانات الإيجابية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.



وأضاف "نجيب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، أن البنك الدولي أصدر بيانًا خاصا بأن معدلات التنمية والنمو الاقتصادي المصري ستتجاوز 5.7%.



وأشار إلى أن "الكوميسا" أعلنت أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

