رد أمين الفتوى على شاب يريد فتح مقهى كمشروع يدر دخلا

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن إقامة مشروع المقهى للتربح جائز وليس حراما ، فهو مكان لالتقاء الأصدقاء وتناول المشروبات الباردة والساخنة ، ولكن يجب ان يراعي الجالس على المقهى آداب الطريق من غض البصر ورد السلام وعدم إيذاء الآخرين .



وأضاف أمين الفتوى في رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر قائلا: " الحرام في مشروع المقهى هو تقديم الدخان كالشيشة وغيرها وتناول الجالسين للسجائر .



وتابع: الراجح عند العلماء أن التدخين حرام شرعا، إذ إنه ضار بالصحة ويسبب الوفاة.