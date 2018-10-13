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ديني

رد أمين الفتوى على شاب يريد فتح مقهى كمشروع يدر دخلا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:22 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن إقامة مشروع المقهى للتربح جائز وليس حراما ، فهو مكان لالتقاء الأصدقاء وتناول المشروبات الباردة والساخنة ، ولكن يجب ان يراعي الجالس على المقهى آداب الطريق من غض البصر ورد السلام وعدم إيذاء الآخرين .

وأضاف أمين الفتوى في رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر قائلا: " الحرام في مشروع المقهى هو تقديم الدخان كالشيشة وغيرها وتناول الجالسين للسجائر .

وتابع: الراجح عند العلماء أن التدخين حرام شرعا، إذ إنه ضار بالصحة ويسبب الوفاة.

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