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حوادث

ضبط 1043 مخالفه مرورية وتحصيل 43050 جنيها غرامات فوريه بطنطا والمحلة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:29 م
مخالفات مرورية -
مخالفات مرورية - أرشيفية
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم 1043 مخالفه مرورية وتحصيل 43050 جنيها غرامات فوريه بشوارع طنطا والمحلة.

تلقى مدير أمن الغربية ، إخطارا من مدير إدارة مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط المخالفات المرورية، حرر "11" سياره بدون لوحات ورخصتى القياده والتسيير و 5 دراجه ناريه مخالفه بدون لوحات وتراخيص و 256 مخالفة على نموذج 125 و 56 انتظارا خاطئا وتم التصالح فى 567 حالة مقابل تحصيل مبلغ 43050 جنيها كغرامات فورية وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصه .

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