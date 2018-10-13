ضبط 1043 مخالفه مرورية وتحصيل 43050 جنيها غرامات فوريه بطنطا والمحلة

حررت مديرية أمن الغربية اليوم 1043 مخالفه مرورية وتحصيل 43050 جنيها غرامات فوريه بشوارع طنطا والمحلة.



تلقى مدير أمن الغربية ، إخطارا من مدير إدارة مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط المخالفات المرورية، حرر "11" سياره بدون لوحات ورخصتى القياده والتسيير و 5 دراجه ناريه مخالفه بدون لوحات وتراخيص و 256 مخالفة على نموذج 125 و 56 انتظارا خاطئا وتم التصالح فى 567 حالة مقابل تحصيل مبلغ 43050 جنيها كغرامات فورية وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصه .

