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محافظات

محافظ مطروح يشارك في مبادرة شارك ونظف بحي الشروق بالكيلو 7

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:12 م
مبادرة شارك ونظف
مبادرة "شارك ونظف"
أيمن محمود
شارك اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح, صباح اليوم السبت, الشباب في مبادرة " شارك ونظف " بحي الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح بمشاركة فتيات وشباب مراكز الشباب على مستوى المحافظة, بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام والنائب سليمان فضل عضو مجلس النواب وخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل التى يقوم بها الشباب من نظافة ودهانات وزرع أشجار بحي الشروق ، مشيدًا بدور المرأة ومشاركتها المجتمعية، مبديًا إعجابه بحماس الشباب ومشاركته الفعالة في العمل العام للنهوض بمحافظتهم الواعدة.

وأكد المحافظ على ضرورة استغلال طاقة الشباب فى عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التى نحلم بها.

ووجه محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للشباب خلال مبادرة " شارك ونظف"، مع توفير كافة المعدات اللازمة لهم بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح.

وأوضح مدير الشباب والرياضة بأن مبادرة " شارك ونظف " شارك فيها أكثر من 500 شاب وفتاة يمثلون مراكز الشباب على مستوى المحافظة، ومن المقرر انتقال الحملة في مناطق أخري بمدينة مرسي مطروح ، مشيرًا إلى أن المبادرة تسير بالتوازى مع محافظات الجمهورية .
محافظ مطروح يشارك في مبادرة شارك ونظف بحي الشروق بالكيلو 7
محافظ مطروح يشارك في مبادرة شارك ونظف بحي الشروق بالكيلو 7
محافظ مطروح يشارك في مبادرة شارك ونظف بحي الشروق بالكيلو 7
محافظ مطروح يشارك في مبادرة شارك ونظف بحي الشروق بالكيلو 7

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