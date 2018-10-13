تعرف على التشكيل النهائى للجهاز الفنى لنادى fc cairo



يذكر ان fc cairo من الأندية الحديثة وستشارك فى القسم الرابع بداية من الموسم المقبل.

أعلن مجلس إدارة نادى FC CAIRO برئاسة محمد سلطان تعيين محمد السعيد مديرا فنيا للفريق الأول ويساعده محمد عيد مدرب عام ومحمد بهاء للياقة البدنية والأحمال وماهر حافظ لحراس مرمى وعصام الشريف مديرا للكرة إسلام البدرى طبيبا.وكشف رئيس النادى عن أن التعاقد مع الجهاز الفنى لمدة 5 سنوات وذلك لتوفير الاستقرار الإدارى والفنى للفريق وتحقيق استراتيجية النادى وخطته فى الصعود للدورى الممتاز المصري واللعب فى دورى الأضواء والشهرة .وقال سلطان فى تصريحات صحفية إن الاستثمار الرياضى صناعة لم تكتشف بعد فهى تعتبر منجم ذهب لم يتطرق له القطاع الخاص بالشكل المطلوب.وتابع سلطان قائلا تجربة الاستثمار في الأندية الكروية صناعة رائدة في أوروبا وقد بدأت في الفترة الأخيرة تخطو بخطوات خجولة على المستوى العربي من ذلك التجربة مع نادي بيراميدز والتي يتطلع المصريون إلى أن تكون محفزا لتوسيع النطاق أكثر وفتح الباب أمام دعم صناعة الاستثمار في الأندية الرياضية وتسهيل الأرضية لذلك من خلال القوانين وتوفير كل الوسائل المشجعة له.