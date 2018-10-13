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المالية: نحاول تحسين الأداء من خلال منظمة المدفوعات الإلكترونية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة قامت بحوالي 815 ألف مدفوعة تخص رواتب الموظفين، وهو ما يؤكد أن المنظومة تعمل بكفاءة على خلاف الشائعات التي روجت حول توقفها، وقد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار بالتزام جميع الجهات بدفع المرتبات في أوقات معينة خلال هذا الشهر.

وأوضح ناصف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية أكسترا نيوز، أن الوزارة تمتلك خطا ساخنا للرد على استفسارات وشكاوى أي مستخدم لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، وقد تلقوا 280 اتصالا من بين 13 ألف مستخدم خلال الأيام السابقة، ولا الذي لا يتعدى 2% من مستخدمي المنظومة، مؤكدا أن المنظومة تعمل بكفاءة دون أي مشاكل.

وأشار مساعد وزير المالية إلى أنهم يحاولون تحسين الأداء، من خلال المدفوعات التي تصرفها الحكومة للموظفين والموردين.

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