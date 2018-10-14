وزير الكهرباء لأهالى الصعيد: ندرك تماما معاناتكم

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يدرك تماما معاناة أهل الصعيد ويعمل جاهدًا على حلها، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للقضاء على مشكلة انقطاع التيار عن طريق تطوير شبكتى النقل والتوزيع فى جميع أنحاء الجمهورية.





وأضاف شاكر أنه كلف بضرورة العمل على تنفيذ خطة الوزارة لتطوير شبكات التوزيع من خلال إنشاء مغذيات جديدة ومحولات بهدف استيعاب زيادة الاستهلاك وضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والعمل على زيادة الجهود ببعض المناطق التي تعاني من ضعف التيار الكهربائي.



