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رياضة

منتخب مصر .. طبيعة إصابة محمد صلاح وسبب خروجه فى مباراة سوازيلاند

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:51 م
صدى البلد
نور عادل
كشف منتخب مصر الأول لكرة القدم عن طبيعة إصابة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والتي تعرض لها في مباراة الفراعنة وسوازيلاند.

وقال هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، في تصريحات له اليوم، إن إصابة محمد صلاح هي إجهاد في العضلة الأمامية فقط، ولا يوجد أي تمزق.

وأضاف:" الجهاز الفني راعى مصلحة اللاعب ومشواره مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة في كافة المسابقات علاوة على احتياج المنتخب لجهوده في مباراة تونس المقبلة.

وأشار المدرب العام لمنتخب مصر في تصريحاته إلى أن اللاعب لم يشك من أي آلام قبل أو أثناء المباراة، ولذلك لم يكن هناك أي أمر يدعو لإخراجه من المباراة، وأنه عندما شعر بالإجهاد رفض المجازفة والاستمرار في ملعب المباراة وهو مصاب.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافير أجيري محمد صلاح من مباراة سوازيلاند المقبلة والتي ستقام في إطار الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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