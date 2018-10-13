جنوب أفريقيا يمطر شباك سيشيل بسداسية بتصفيات أمم إفريقيا

حقق منتخب جنوب افريقيا فوزًا كبيرًا على منافسه منتخب سيشيل، بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سوكر سيتي "معقل البافانا بافانا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.



سجل الأهداف كل من روني هوارو "هدف في مرماه"، ثولاني هلاتشوايو، ليبو موتهيبا، بيرسي تو، دينو ندلوفو، تيبوهو موكيانا.



بهذه النتيجة يصل جنوب افريقيا للنقطة السابعة محتلا صدارة جدول الترتيب المجموعة، بينما ظل سيشل في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.