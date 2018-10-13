محافظ القليوبية يبحث تطوير مدخل قرية جمجرة الجديدة بتكلفة مليون دولار

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم، اجتماعا لمناقشة بدء تطوير ورصف طريق مدخل قرية جمجرة بطول 900 متر بتكلفة مليون دولار كجانب من المشاركة المجتمعية تقدمه إحدى الشركات بالتعاون مع المحافظة لخدمة أهالي جمجرة وكفر الأربعين بمركز بنها.



وجاء الاجتماع بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام ونجوي العشيري رئيس مدينة بنها ومدير مديرية الرى المهندس طارق عواد والمستشار الهندسي للمحافظة ومدير المكتب الفنى والشئون الهندسية للمحافظة.



وأكد المحافظ أنه من المقرر توقيع بروتوكول التعاون للمشروع خلال الأسبوع المقبل حيث شدد على سرعة إسناد الأعمال لأحد الشركات المنفذة وإختيار المقاولين الأكثر جدية والتزاما لسرعة تنفيذ المشروع الخدمي الذي سينقل المنطقة نقلة حضارية كبيرة.



كما تم عمل تصور هندسي لتغطية الترعة لتوسعة الطريق ورصفه كما ستقوم مديرية الري بالإشراف على المشروع وتقوم المحافظة بالتنفيذ لسرعة الإنجاز ودقة الأداء حتى يتم تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن بأعلى دقة وجودة.