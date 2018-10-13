ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس تحرير الأهرام: ألمانيا تلعب دورا مهما وحيويا عالميا.. صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:39 م
رئيس تحرير الأهرام
رئيس تحرير الأهرام خلال استقباله الوفد الألماني
رحب الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة الأهرام بوفد رفيع المستوى من ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية قائلا إن ألمانيا تلعب دورا مهما وحيويا على مستوى العالم.

وأكد ثابت أن مؤسسة الأهرام تحتضن هذه ندوة التي تضمن الوفد الألماني برئاسة فيلي شتاشيليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ولاية بادن فورتنبرج الألمانية إيمانا منها بالدور الهام والحيوى الذى تلعبه ألمانيا على مستوى دول العالم، فضلا عن العلاقات التاريخية التى تريط بين مصر وألمانيا.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ولاية بادن فورتنبرج الألمانية أن مشكلة الإرهاب عالمية ويعانى منها كافة الدول، وأن مصر من أكثر الدول التى استطاعت أن تحمى حدودها.

وأدار الندوة علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام بحضور لفيف من النجوم والإعلاميين، ومنهم أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، وعلي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأمل فوزي رئيس تحرير نصف الدنيا، ومحمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي، والإعلامي أحمد المسلماني، والإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، ومحمد السيد صالح رئيس تحرير المصري اليوم سابقا، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والفنانة مادلين طبر والفنان حسن كامى.

ترشيحاتنا

كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة فى لندن.. صور

التنظيم والإدارة يقترح السماح لـ4 فئات من الموظفين بالحصول على إجازة يوما إضافيا .. صور

متحدث الرئاسة: إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة

بعد قرار منع تداول الطيور الحية.. تعرفي على الفرق بين المجمدة والمبردة

المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم أصحاب العصا البيضاء

تعرف على تفاصيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

أول تعليق من ميلانيا ترامب على زيارتها لمصر: تجربة شيقة

شاهد .. أم تضحي بجسدها لحماية رضيعتها من العاصفة الثلجية

ننشر أسعار مشروع جنة للإسكان.. 11250 جنيها للمتر في الشيخ زايد و8540 في 6 أكتوبر

فتاة مصرية تدير السفارة السويسرية لمدة يوم واحد.. صور

3 أزمات دولية.. كشفت حقيقة أردوغان ملك الانبطاح والرضوخ ..فيديو

شاهد.. مهارة وزير التعليم العالي في قيادة السيارات على مضمار رالي الجامعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لاعبو منتخب إنجلترا على الشواطئ بعد التعادل مع كرواتيا

كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة فى لندن.. صور

التنظيم والإدارة يقترح السماح لـ4 فئات من الموظفين بالحصول على إجازة يوما إضافيا .. صور

التنظيم والإدارة: 40‎‎% من موظفي الدولة يعملون 4 أيام في الأسبوع .. صور

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

فيديو

وليد منصور لـ صدى البلد: تامر حسني يغادر المستشفى ويتوجه إلى أمريكا.. فيديو
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف أسباب نقص الدواء من الأسواق .. فيديو
شاهد .. جميع أهداف ليفربول هذا الموسم وثلاثية محمد صلاح
شاهد... حيوانات نافقة في سراديب الجبخانة الأثرية بمصر القديمة
محافظ الدقهلية: صيانة الطرق تحتاج لـ 1.3 مليار جنيه.. وأعمل على عودة الثروة السمكية.. وأتصدى لجشع التجار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟