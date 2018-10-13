رئيس تحرير الأهرام: ألمانيا تلعب دورا مهما وحيويا عالميا.. صور

رحب الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة الأهرام بوفد رفيع المستوى من ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية قائلا إن ألمانيا تلعب دورا مهما وحيويا على مستوى العالم.



وأكد ثابت أن مؤسسة الأهرام تحتضن هذه ندوة التي تضمن الوفد الألماني برئاسة فيلي شتاشيليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ولاية بادن فورتنبرج الألمانية إيمانا منها بالدور الهام والحيوى الذى تلعبه ألمانيا على مستوى دول العالم، فضلا عن العلاقات التاريخية التى تريط بين مصر وألمانيا.



ومن جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ولاية بادن فورتنبرج الألمانية أن مشكلة الإرهاب عالمية ويعانى منها كافة الدول، وأن مصر من أكثر الدول التى استطاعت أن تحمى حدودها.



وأدار الندوة علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام بحضور لفيف من النجوم والإعلاميين، ومنهم أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، وعلي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأمل فوزي رئيس تحرير نصف الدنيا، ومحمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي، والإعلامي أحمد المسلماني، والإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، ومحمد السيد صالح رئيس تحرير المصري اليوم سابقا، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والفنانة مادلين طبر والفنان حسن كامى.

