الصناعات الهندسية ترد بـ بيان نارى على رئيس لجنة الصناعة بالنواب

استنكرت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التصريحات التي أدلى بها المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتى قال فيها: «المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال تدمر المستقبل للاستثمار الصناعي»



وأكدت النقابة عدم صحة هذه الرؤية، خاصة أن العمال هم جنود الإنتاج، ولا تستقيم العملية الإنتاجية، ولا صناعية دون توفير بيئة عمل لائقة لهم بتوعيتهم وتثقيفهم، وإيجاد أجر عادل، وعقد عمل مستقر، وسلامة وصحة مهنية طبقا للمعايير المحلية والعربية والدولية، وقبلها الأخلاقية والإنسانية.



وأوضحت النقابة أن جميع الجهات الرسمية في مصر، والمنظمات العربية والدولية ذات الشأن، تشترط وجود ممثلين عن العمال كأهم طرف من أطراف الإنتاج خلال عمليات الحوار المجتمعي، أو النقاش حول ملفات عالم العمل والعمال.

وتساءلت في تعجب: كيف لرجل أعمال مصري يشترط فيه الفهم والوعي، والوطنية، والحرص على زيادة الإنتاج، والوقوف خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي، في مشاريع التنمية، أن يدلي بهذا التصريح، الذي يستوجب نفيه، وإدانته من كافة المؤسسات الوطنية الحريصة على مصلحة العامل والإنتاج، بل ونفيه من صاحب التصريح نفسه، والمتهم الآن بالسعي للاستفادة من رئاسة لجنة الصناعة في مجلس النواب لتحقيق أقصى استفادة لصالح "أصحاب الأعمال؟".



وأشارت النقابة إلى إن مصر لديها رجال أعمال وطنيون، ولهم مواقف مشرفة في الحفاظ على حقوق العمال المشروعة، مؤمنين بأنه لا إنتاج دون استقرار العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، وهؤلاء من المفترض أن يحتذي بهم المهندس فرج عامر، الذي شهدت شركاته احتجاجات عمالية عديدة بسبب الأجور المتدنية والحقوق التأمينية المنتقصة، رغم أن هؤلاء العمال كان لهم الدور الأكبر في ترشحه لمقعد النواب هذه الدورة، حيث أعلن في برنامجه أنه يرعى 18 ألف عامل، حسب تصريح اللواء سيف اليزل.



وأضافت، في بيان لها، إنه على الجميع أن يعلم أن عمال مصر الذين بنوا السد العالي في ستينيات القرن الماضي، وحفروا حديثا قناة السويس الجديدة وأنفاقها، وبنوا العاصمة الإدارية الجديدة التي يتحاكى بها العالم أجمع، خاضوا معارك جسيمة من أجل زيادة الإنتاج والنهوض بمصانعهم، وكانوا سببا رئيسيا في وجود قطاع عام قوي مساند للوطن في معارك التحرير، خاصة في حرب النصر يوم السادس من أكتوبر عام 1973، وكانت الصناعة المصرية بفضل العمال مثالا أو نموذجا يحتذى به في كل العالم، خاصة الصناعات الثقيلة والغزل والنسيج، والمصانع الحربية، والكيماويات، واستصلاح الأراضي، إضافة إلى الزراعة التي كانت فخرا للوطن بقيادة الفلاح العامل الركيزة الأساسية للصناعة والاقتصاد ومنبعهما.



وأضحت أن عمال مصر دور بارز في مساندة ثورة 30 يونيو، التي حررت البلاد من الإرهاب والإرهابيين، ومستمرون حتى الآن في المشاركة في عملية التنمية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي العمال اهتماما خاصا ويعتبرهم ركيزة أساسية للتنمية، ويعتبر حقوقهم المشروعة خطا أحمر لا يجب الاقتراب منه، نظرا لإيمانه الكامل بدور عمال مصر ليس الإنتاجي فقط، بل والسياسي عبر التاريخ، وتأكيده المستمر أن المشروعات العملاقة التي تشيدها مصر الآن هي بسواعد عمالها، وأنها ستكون مولدا رئيسيا لفرص عمل جديدة، إضافة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا.



وأشارت النقابة إلى التاريخ المشرف لعمال مصر ومواقفهم الوطنية التي يكتبها التاريخ الآن بأسطر من نور، وهي رسالة إلى كل المتطاولين على العمال المصريين أو التقليل من شأنهم، أو الساعين إلى هضم حقوقهم في قانون العمل المرتقب، موضحة أن عمال مصر قادوا العمال العرب يوم 14 أبريل عام 1960، عندما قررت النقابات العمالية مقاطعة البواخر الأمريكية في موانئ الجمهورية العربية المتحدة، وجرى تطبيقه في موانئ الإسكندرية وبورسعيد والسويس، وانضمت إليهم موانئ بيروت وطرابلس والعقبة والكويت والرباط وبورسودان، وموانئ ليبيا وتونس واليمن والسعودية، بدرجة أصبحت معها المقاطعة العربية للبواخر الأمريكية شبه كاملة نظرا لدعم أمريكا للاحتلال ومخططاته، وهو ما يؤكد الدور السياسي العميق لعمال مصر الشرفاء.



وأكدت أن كفاح ونضال النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية يأتي في إطار إحداث الاستقرار العمالي، والحفاظ على حقوق العمال المشروعة من أجل زيادة الإنتاج، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه بلدهم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يستمر عطاؤهم الإنتاجي، والداعم لكل القرارات السياسية التي تعتبر قاعدة هامة للبناء والتعمير.



وأوضحت أن اهتمام الرئيس بالعمال واستقرارهم هو امتداد لتاريخ وحضارة مصر، وتقدير صناع القرار لدورهم، وهذا يمتد إلى جذور التاريخ، فهناك صور متعددة من تاريخ نضالهم منذ عهود الفراعنة، حيث تروى كتب المصريات أن العمال كانوا المصدر الأول لقوة مصر القديمة، وأن إقامة السدود، وشق القنوات، وتشييد المعابد، وبناء الأهرامات، كانت تحتاج للآلاف من الأيدي العاملة، وكان لعمال مصر القديمة مقابرهم أسوة بالملوك والنبلاء، وحسب نصوص وردت بكتاب معجم الحضارة المصرية القديمة، الذي ألفه مجموعة من علماء المصريات الأجانب، فإنه يمكن القول إن مصر القديمة عرفت النقابات والاتحادات العمالية قبيل 3183 عاما، وهو الإرث الوطني والقومي الذي تحافظ عليه القيادة السياسية الآن بقيادة الرئيس السيسي ضد كل من يحاول تهميش أو التشويش على حقوق العمال المشروعة.