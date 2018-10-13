شاهد .. لاعبو منتخب إنجلترا على الشواطئ بعد التعادل مع كرواتيا

قضي المنتخب الإنجليزي يوم راحة علي شواطىء كرواتيا عقب التعادل دون أهداف مع المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم النسخة الماضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.



شوهدت كتيبة جاريث ساوثجيت بقيادة هاري كين و زملائه اليوم السبت وهم يستعرضون مهاراتهم في السباحة.



يحتل المنتخب الإنجليزي وصافة المجموعة برصيد نقطة وحيدة أيضًا متفوقًا على كرواتيا بفارق الأهداف بعد الهزيمة في الجولة الأولى أيضًا من المنتخب الإسباني متصدر المجموعة حاليًا برصيد ست نقاط.



يأتي هذا التعادل أيضًا ليحافظ على سجل منتخب الأسود الثلاثة في المباريات الرسمية خارج الديار بدون هزيمة منذ عام 2009 خلال 20 مباراة.