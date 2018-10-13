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أخبار البلد

متحدث الرئاسة: إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:42 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
محمد عبد المنعم
قال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى ياسم رئاسة الجمهورية ، إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع  بالرئيس التنفيذي لشركة بيدريني العالمية للرخام، وتم الاتفاق على إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة تتضمن مصانع لإنتاج الرخام والجرانيت ومستلزمات الإنتاج وكذلك معهد تدريب مهني متخصص.

وأضاف راضى فى تصريحاته أن  ذلك  يأتى في إطار سياسة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر والنهوض بالصناعات الوطنية.

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