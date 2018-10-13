متحدث الرئاسة: إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة



وأضاف راضى فى تصريحاته أن ذلك يأتى في إطار سياسة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر والنهوض بالصناعات الوطنية.





قال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى ياسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة بيدريني العالمية للرخام، وتم الاتفاق على إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة تتضمن مصانع لإنتاج الرخام والجرانيت ومستلزمات الإنتاج وكذلك معهد تدريب مهني متخصص.