أمين الفتوى يوضح حكم لعبة مباراة كرة قدم وتحمل الفريق الخاسر إيجار الملعب

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز شرعا تجميع مجموعة من الشباب مبلغا من المال للعب مباراة في كرة القدم ويحصل عليه الفريق الفائز بعد ذلك لأن ذلك يعد مقامرة.



وأضاف عويضة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية: أيضا لا يجوز أن يتم إعفاء الفريق الفائز من دفع إيجار الملعب فهذا التفاف على حرمة القمار .



وتابع: الرياضة بالنسبة للشباب أفضل وسيلة للابتعاد عن سلوك وأفعال أخرى محرمة تغضب الله ، فيجب أن لا يتخللها القمار .