المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يكرم أصحاب العصا البيضاء





وبحث الحضور مناقشة خطط وسبل دعم المكفوفين وكيفية مواجهة العقبات التى تقف أمام ممارسة حياتهم اليومية والعمل على مساعدتهم فى مواجهتها.



ودعا اللواء محمد عبد المنعم إلى إطلاق اسم أصحاب العصا البيضاء بدلا من كلمة المكفوفين، كما طالب بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات لأصحاب العصا البيضاء ومتحدي الإعاقة البصرية وحصرهم بشكل دقيق لتقديم جميع الخدمات النفسية والطبية، وفتح سوق عمل عن طريق وزارة القوى العاملة لهم، كما تم الاتفاق على تنفيذ أطلس سياحى بطريقة برايل لجميع الأماكن السياحية بجمهورية مصر العربية، ووضعها على خريطة مجسمة بالتعاون مع إحدى شركات السياحة العلاجية والمطابع الأميرية.



وأوصى بضرورة الاستمرار فى توجيه المزيد من العناية والدعم النفسي والطبي والاجتماعى للمكفوفين الذين يشكلون جزءا حيويا بالمجتمع.



شهد الحفل تكريم عدد من أصحاب العصا البيضاء المتميزين بالفن والعلم والقيادات البارزة التي ساهمت بشكل كبير فى دعم المكفوفين، وحضرت العميد منال عاطف ممثلا عن وزارة الداخلية والدكتورة عويضة عثمان نائبا عن فضيلة مفتى الجمهورية .

نظم المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين برئاسة الأمين العام اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم عبد الحافظ حفلا بالتعاون مع المركز النموذجى للمكفوفين بمناسبة اليوم العالمى للكفيف "العصا البيضاء ".