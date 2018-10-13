ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

3 وحدات طبية إضافية لإجراء الفحص الشامل على المواطنين بدمياط

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:05 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إضافة 3 وحدات بمستشفيات ميت أبو غالب والروضة ورأس البر المركزى مزودة بعدد 12 فريقا طبيا مكونا من طبيب وممرض وموظف لتسجيل البيانات تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقا للمعايير الخاصة بمكافحة العدوى والجودة وذلك تيسيرا على المواطنين بهذه المناطق.

أعلنت المحافظ أنه تقدم عدد 173 ألفا و474 مواطنا على الوحدات لإجراء الفحوصات وذلك منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية منذ الأول من أكتوبر الجارى مؤكدة نجاح تلك المبادرة فى زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها في الوقت المناسب.

ترشيحاتنا

حبس مدرس فيديو التحرش الجنسي بـ طالبة ١٥ يوما فى المنيا

المصري بطاقمه التقليدي أمام فيتا كلوب في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

الأعلى للإعلام يطالب المنطقة الإعلامية الحرة بتقنين أوضاع قناة Ltc

طريقة تحضير فاهيتا الدجاج الدايت

أشرف منصور: ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية الأكبر في ابتكار الصناعات الجديدة

حماقي وأنغام يحييان حفلاتهما الغنائية رغم وفاة ذويهما

هاني رمزي: لن نضم أي بديل لـ محمد صلاح خلال لقاء سوازيلاند

ننشر أسعار مشروع جنة للإسكان.. 11250 جنيها للمتر في الشيخ زايد و8540 في 6 أكتوبر

ترامب لـCBS الأمريكية: لن أغضب السعودية

جروس يطلب مباراة ودية الأسبوع المقبل لتجهيز اللاعبين بعد راحة الـ 5 أيام

محمد صلاح يثير أزمة جديدة مع اتحاد الكرة ويحذف صورة راعى الجبلاية

الاليزيه: ولي عهد أبوظبي يلغي زيارته لفرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لاعبو منتخب إنجلترا على الشواطئ بعد التعادل مع كرواتيا

كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة فى لندن.. صور

التنظيم والإدارة يقترح السماح لـ4 فئات من الموظفين بالحصول على إجازة يوما إضافيا .. صور

التنظيم والإدارة: 40‎‎% من موظفي الدولة يعملون 4 أيام في الأسبوع .. صور

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

فيديو

وليد منصور لـ صدى البلد: تامر حسني يغادر المستشفى ويتوجه إلى أمريكا.. فيديو
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف أسباب نقص الدواء من الأسواق .. فيديو
شاهد .. جميع أهداف ليفربول هذا الموسم وثلاثية محمد صلاح
شاهد... حيوانات نافقة في سراديب الجبخانة الأثرية بمصر القديمة
محافظ الدقهلية: صيانة الطرق تحتاج لـ 1.3 مليار جنيه.. وأعمل على عودة الثروة السمكية.. وأتصدى لجشع التجار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟