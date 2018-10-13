3 وحدات طبية إضافية لإجراء الفحص الشامل على المواطنين بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إضافة 3 وحدات بمستشفيات ميت أبو غالب والروضة ورأس البر المركزى مزودة بعدد 12 فريقا طبيا مكونا من طبيب وممرض وموظف لتسجيل البيانات تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقا للمعايير الخاصة بمكافحة العدوى والجودة وذلك تيسيرا على المواطنين بهذه المناطق.



أعلنت المحافظ أنه تقدم عدد 173 ألفا و474 مواطنا على الوحدات لإجراء الفحوصات وذلك منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية منذ الأول من أكتوبر الجارى مؤكدة نجاح تلك المبادرة فى زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها في الوقت المناسب.