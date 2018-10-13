الصحة: 173 الف مواطن خضعوا لفحص فيروس سي بمحافظة دمياط

قال رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن عدد المواطنين المتقدمين لإجراء فحوصات فيروس سي قد تجاوزوا الــ 173 الف مواطن، من بداية انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.



وأوضح الخطيب خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة أضافت 3 وحدات طبية بالمستشفيات المزودة بــ 12 فريقا طبيا، من بين طيب، ممرض وموظف لتسجيل بيانات المواطنين.



وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أنهم يقومون بفحص حوالي 20 الف حالة يوميا، من فيروس سي، المرض السكري و أمراض ضغط الدم.