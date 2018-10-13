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رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه بمشاركة 65 دولة..غدا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:51 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فعاليات اسبوع القاهرة الاول للمياه الذى سيعقد لأول مرة بمصر بمشاركة وزراء وخبراء المياه من 65 دولة ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار «الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة« وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى ويستمر ٤ أيام لبحث قضايا المياه والتحديات المستقبلية ورفع الوعى وتعزيز الابتكارات لمواجهة تأثير التغيرات المناخية ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

يحضر المؤتمر وكيل السكرتير العام للامم المتحدة المسئول الاول عن التنمية المستدامة والامين العام لجامعة الدول العربية ويشارك في المؤتمر 65 دولة ويشمل عقد 4 مؤتمرات دولية.

ويشهد المؤتمر الاعلان عن تأسيس منتدى الشباب الافارقة لأول مرة برعاية لجنة الرى والصرف ومقرها دولة كندا وسيشهد افتتاح أضخم معرض إقليمى و دولى للشركات المتخصصة فى المعدات المستخدمة فى ادارة الموارد المائية والطاقة المتجددة و عقد ملتقى الأطفال الأول للمياه .

ويناقش الموتمر التحديات المائية والقضايا المتعلقة بمواجهة الفقر المائى الحالى مقابل الزيادة السكانية المتزايدة وسيشهد عددا من الندوات وورش العمل المتعلقة بالمياه، وأهداف الأسبوع تتمثل فى التوعية بقضايا المياه من أجل التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه

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