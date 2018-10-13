تجديد حبس المتهمين في قضية طلائع حسم الإرهابية 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس 8 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة بـ طلائع حسم الارهابية، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.

