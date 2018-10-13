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محافظات

حملة لمنع التعديات على خطوط المياه ببئر العبد

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:06 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
احمد صالح
ينفذ مجلس مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء حملة لمنع التعديات علي خطوط المياه المغذية للمنازل والناقلة لمياه النيل للشرب الي مدينة العريش واحيائها.

أعلن محمد عيد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمركز بئر العبد، اليوم، إن مجلس المدينة وشركة توزيع المياه اشتركا في حملة لحصر التعديات على خطوط المياه.

وأكد عيد أن الحملة تأتي في إطار تمكين الأهالي من الحصول على حصص المياه في مختلف أحياء وقرى المركز كذلك منع أي تعديات وضبط المخالفين.

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