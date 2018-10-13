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محافظات

الكشف الطبي على 1716 حالة مرضية بإحدى مدن شمال سيناء

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:06 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
قال نصرالله محمد نصرالله، رئيس مدينة ومركز نخل شمال سيناء إن قافلة طبية من جامعة المنصورة وصلت الي مدينة نخل لخدمة أهالي منطقة وسط سيناء.

وقام اعضاء القافلة بالكشف الطبي على 1716 حالة من أهالي وسط سيناء، تحت شعار "جسور الخير1".

وأوضح أنه قد تم تحويل عدد من الحالتت لاستكمال العلاج بمستشفى جامعة المنصورة، كما قامت القافلة بإجراء 8 عمليات جراحية، كما أجريت فحوصات فيروس "سي" على 367 مواطنًا، وبينت الفحوصات إصابة 22 مريضًا بفيروس "سي" جار علاجهم.

ويشارك في القافلة الطبية 34 طبيبًا من أساتذة جامعة المنصورة، وتواصل القافلة فعالياتها لمدة 4 أيام متواصلة بمستشفى نخل العام المركزي.

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