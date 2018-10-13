أشرف صبحي: تحويل مركز شباب منفلوط إلى صرح رياضي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال جولته وزيارته الميدانية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسيوط على تطوير مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، وتحويلها لمراكز للإبداع والتنوير تخدم المجتمع، وتساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.



جاءت تصريحات الوزير أثناء تفقده لمركزي شباب منفلوط والحوتكه بمحافظة أسيوط، حيث أوضح أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لتحويل مركز شباب منفلوط لصرح رياضي يخدم جميع فئات المجتمع في أسيوط خصوصا النشء والشباب.



وأضاف صبحي، أن لديه رؤية وخطة إستثمارية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب من خلال أنظمة حق الانتفاع، لافتا الي أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في عدد من المنشآت الشبابية.



وفي ذات السياق افتتح وزير الشباب والرياضة مركز شباب الحوتكة بعد تطويره وتنجيله، وذلك برفقة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.