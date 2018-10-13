مرسيدس تستغنى عن محرك V12

أكدت شركة مرسيدس-بنز العالمية وفرعها الرياضي AMGk، أنها ستستغني قريبًا عن محركاتها الكبيرة V12 وسوف تظل تحتفظ بالمحركات V8 ويرجع ذلك إلى اتجاه الكثير من صانعي السيارات للسيارات الكهربائية المحافظة على البيئة.



وهذا ما أكده توبياس مويرس رئيس الفرع الرياضي AMG على هامش معرض باريس الدولي للسيارات في دورته الحالية قائلا: "أن محرك V12 سيتم إيقاف إنتاجه بمجرد إيقاف إنتاج الجيل الحالي من الطراز S65 .. وستقوم مرسيدس بالاستغناء عن طراز S65 من قائمة الموديلات .. لن يتم التخلّي عن المحرك فئة V8 المزود بشاحنى هواء توربو".



وقال توبياس إن محرك فئة V8 يعد محرك اقتصادي وبدمجه مع نظام دفع كهربائى قد تطول دورة حياته بشكل لا يتوقعه الكثيرون.



ومن المتوقّع أن نرى أول محركات الفرع الرياضي AMG من فئة AMG سعة ٤ لترات المزوّد بشاحني هواء توربو المدمج مع نظام دفع كهربائي، وتشير التقارير إلى أن AMG ستقوم بالاستعانة بمحرك كهربائي يولد أكثر من ١٣٤ حصان إلى جانب المحرك التقليدي فئة V8 ويسفر ذلك عن سيارة سوبر-سيدان بقدرة تفوق الـ٨٠٠ حصان.