ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

مرسيدس تستغنى عن محرك V12

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:40 م
صدى البلد
مصباح المصرى
أكدت شركة مرسيدس-بنز العالمية وفرعها الرياضي AMGk، أنها ستستغني قريبًا عن محركاتها الكبيرة V12 وسوف تظل تحتفظ بالمحركات V8 ويرجع ذلك إلى اتجاه الكثير من صانعي السيارات للسيارات الكهربائية المحافظة على البيئة.

وهذا ما أكده توبياس مويرس رئيس الفرع الرياضي AMG على هامش معرض باريس الدولي للسيارات في دورته الحالية قائلا: "أن محرك V12 سيتم إيقاف إنتاجه بمجرد إيقاف إنتاج الجيل الحالي من الطراز S65 .. وستقوم مرسيدس بالاستغناء عن طراز S65 من قائمة الموديلات .. لن يتم التخلّي عن المحرك فئة V8 المزود بشاحنى هواء توربو".

وقال توبياس إن محرك فئة V8 يعد محرك اقتصادي وبدمجه مع نظام دفع كهربائى قد تطول دورة حياته بشكل لا يتوقعه الكثيرون.

ومن المتوقّع أن نرى أول محركات الفرع الرياضي AMG من فئة AMG سعة ٤ لترات المزوّد بشاحني هواء توربو المدمج مع نظام دفع كهربائي، وتشير التقارير إلى أن AMG ستقوم بالاستعانة بمحرك كهربائي يولد أكثر من ١٣٤ حصان إلى جانب المحرك التقليدي فئة V8 ويسفر ذلك عن سيارة سوبر-سيدان بقدرة تفوق الـ٨٠٠ حصان.

ترشيحاتنا

شاهد.. وزير التعليم العالي يقود سيارة كهربائية

جروس يطلب مباراة ودية الأسبوع المقبل لتجهيز اللاعبين بعد راحة الـ 5 أيام

التعليم تحظر الاعلان عن أي وظائف بالإدارات إلا بموافقة نائب الوزير

أيمن بهجت قمر يدافع عن أنغام بعد الهجوم عليها بسبب شقيقتها غنوة

أبطأ لاعب في البريمييرليج.. رمضان صبحي الواعد التائه في أرض الإنجليز

وليد منصور لـ صدى البلد: تامر حسني يغادر المستشفى ويتوجه إلى أمريكا.. فيديو

إغلاق القنصلية الأمريكية بالإسكندرية

تعرف على قائمة الزمالك فى بطولة أفريقيا

عرفات: 9 تحالفات عالمية تطلب تنفيذ قطار فائق السرعة بين السخنة والعلمين

نور الدين امرابط يقود هجوم المنتخب المغربي وأزارو على دكة البدلاء

عميل سابق بالـCIA: تركيا زرعت أجهزة تجسس داخل القنصلية السعودية

أنغام تعلن تأجيل حفلها لمدة شهر نظرًا لوفاة شقيقتها غنوة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

محطات العائلة المقدسة في مصر من رفح حتى دير المحرق.. صور

شاهد .. لاعبو منتخب إنجلترا على الشواطئ بعد التعادل مع كرواتيا

مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي .. صور

20 فستانا من دولاب درة اختاري منها لسهرتك..صور

فيديو

مشادة بين شعبتى الدواجن والمستوردين بسبب حظر تداول الطيور الحية..فيديو
حقوق الإنسان اليمنية: ميليشيا الحوثي تنهب أموال وقوت الشعب
شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين بعد تطبيق حظر تداول الطيور الحية.. فيديو
شعبة الدواجن عن حظر تداول الطيور الحية: القانون سيُفعل.. فيديو
وزير النقل: تصنيع عربات القطارات في مصر بنسبة 40% .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟