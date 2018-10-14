خطورة عقوق الوالدين

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن هناك مسألة إنتشرت فى جميع الأسر وربما لا تخلو منها أسرة وهى عقوق الوالدين.



وأضاف عاشور، خلال لقائه فى برنامج فتاوى الناس، أن عقوق الوالدين ينزع البركة من الحياة والمال والولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( من أحب أن ينسأ له فى أجله ويبارك له فى رزقه فليصل رحمه)) كذلك عندما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ذكر منها أن من أعظم الكبائر عقوق الوالدين كما جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا؟ قالوا: بلى -يا رسول الله-، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين بل أن القرآن الكريم قرن الشرك بالله بعقوق الوالدين.



وأشار إلى أن الأئمة تكلموا وألفوا مسائل فى عقوق الوالدين فلذلك يجب على الإنسان أن ينتبه الى هذا الباب حتى لا يندم بعد لذلك ولا ينفع الندم وقتها.