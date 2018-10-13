مفيد شهاب: مصر الأكثر أمنا واستقرارا في المنطقة العربية

أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، أن الوضع العربي الراهن، يحتاج إلي إدراك، ليس بغرض التهويل أو التخويف، وإنما بغرض الوعي.



أضاف "شهاب" خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولى، اليوم، أن مصر رغم ما يحاك بها، إلا أنها تعد أكثر الأقطار أمنا واستقرارا من بقية الأقطار العربية، والتى وقعت في فخ المؤامرات.



قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن النكسات التى يتعرض لها العالم العربي حاليا ليست بجديدة، مستعرضا أبرز الأحداث التي لحقت بالعالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية.



أشار "يوسف" إلى أن الفرق بين نكسات العرب في الماضي والحالي، هو سرعة التعافي، والتي بنيت بشكل كبير حاليا، حيث تبع العدوان الثلاثي في 56، خروج العدوان مباشرة، وأيضا حرب 67 أعقبها نصر أكتوبر، إضافة إلى التسوية العربية، مع مصر بعد التصالح مع إسرائيل.