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أخبار البلد

بدء رحلات نقل البضائع بالقطارات من ميناء الدخيلة إلى السد العالى .. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:51 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
اعلن المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد عن قيام الهيئة بالبدء فى تسيير رحلات لنقل الحاويات عبر قطارات البضاعة من ميناء الدخيلة بالاسكندرية الى السد العالى بأسوان.

واكد رئيس الهيئة انه ضمن خطة الهيئة للعمل على تعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال المرحله المقبله لتنمية ايرادات الهيئة ويأتي ذلك استكمالا للنشاط المتزايد الذي شهدته السكة الحديد مؤخرا في مجال نقل الحاويات .

واضاف رئيس الهيئة ان المستهدف التوسع في فتح محطات تبادلية جديدة لاستقبال ونقل الحاويات ما بين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية غير المتصلة بالسكة الحديدية و ان الهيئة سبق لها النقل من الموانئ الى محطات حلوان والسادس من أكتوبر واسوان علي التوالي.

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