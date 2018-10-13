سياسي: فوضى أمريكا في العراق أسست لدولة داعش

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن هناك آمالا كبيرة علقها الكثير على ثورات الربيع العربي، إلا أنها تفتتت بسبب التشرذم والمؤامرات.



وأضاف يوسف بالندوة التثقيفية للجمعية الدولية المصرية للقانون الدولي، والتى تناقش الوضع العربي الراهن، أن نموذج الصراعات بين الدولة العربية تغير إلى حلبة الصراعات الداخلية، بعد أن كان صراعا فيما بينها، قائلا:" يكفي أن ننظر إلى صراعات داخل دول عربية مهمة مثل سوريا والعراق واليمن".



وأكد أستاذ العلوم السياسية، إن :"الصراعات العربية لم تكن آثارها فادحة، وذلك نتيجة لتوحدهم أمام العدو الخارجي، فكان هناك مفهوم سائد يسمى "القومية العربية"، أما في هذه المرحلة فالدولة العربية مهددة بشكل كبير، ودول منها معرضة للتقسيم فعلا، مثل العراق".



وتابع: "نعيش حالة من تفاقم الإرهاب على نحو غير مسبوق، فالفوضى التي خلقتها أمريكا بعد غزو العراق وثورات الربيع العربي، أدت إلى تأكيد الإرهاب، حيث أسس دولة "داعش" والتي استمرت لـ 4 سنوات".