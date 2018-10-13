داعية إسلامى يكشف سبب تسمية حواء بها الاسم.. فيديو



وأضاف خلال لقائه على فضائية "الناس" أن حواء خلقها الله من الضلع الأيسر لسيدنا آدم، ليحنو عليها ويعاملها معاملة طيبة، ووضع الحب في قلب كل منهما، وسميت حواء لأنها خلقت من حي وهو سيدنا آدم.





قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن آدم أول بشري خلقه الله عز وجل، وليؤنس الله تعالى آدم خلق له أنثى تعينه على وحدته ، وتعيله عند حاجته ، فقد خلقهما الله تعالى وأسكنهما في الجنة ، إلى أن شاء وأسكنهما في الأرض ، ليقتاتا من نباتها ويشربا من مائها.