الجمهور أجبرها على التراجع.. حكاية حفل أصرت أنغام على إقامته رغم وفاة شقيقتها

لم تكن علاقة الأختين على درجة كبيرة من الانسجام، حاولت غنوة دخول الوسط الفني من باب الغناء، لكن ذلك لم يكن محبذا لأنغام التي قيل أنها لم تدعمها وقت أن بدأت.
أنغام كانت علاقتها بأبيها تشهد توترات في وقت معين قبل أن تعود إلى طبيعتها مع مرض والدها الموسيقار والملحن محمد علي سليمان صاحب الفضل في بداياتها الفنية.
تلك التوترات في العلاقة الأسرية جلبت كثيرا من المتاعب لـ مطربة مصر الأولى، وأثارت كثيرا من الشائعات حول علاقتها بأختها وأخيها غير الشقيق والذي يعاني من إعاقة، وزاد من الأمر تصريحات للراحلة غنوة عن إهمال أنغام لأخيها وعدم السؤال عنه أو مساعدته.
أنغام كانت علاقتها بأبيها تشهد توترات في وقت معين قبل أن تعود إلى طبيعتها مع مرض والدها الموسيقار والملحن محمد علي سليمان صاحب الفضل في بداياتها الفنية.
تلك التوترات في العلاقة الأسرية جلبت كثيرا من المتاعب لـ مطربة مصر الأولى، وأثارت كثيرا من الشائعات حول علاقتها بأختها وأخيها غير الشقيق والذي يعاني من إعاقة، وزاد من الأمر تصريحات للراحلة غنوة عن إهمال أنغام لأخيها وعدم السؤال عنه أو مساعدته.
أنغام تلقت الخبر بصدمة، حيث أعلنت وفاة أختها من خلال صفحتها الشخصية مطالبة الجميع بالدعاء لها، لتنهال عليها التعازي من الوسط الفني وخارجه، وكتبت أنغام عبر انستجرام : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله أختي غنوة، نسألكم الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله".
تعليقات التعازي تحولت إلى هجوم وتحريض بعدم حضور الحفل ما دفع ساقية الصاوي للتراجع، ودفع الفنانة لإعلان تأجيل الحفل مرة أخرى.
وأضاف: "هي دلوقتي بين ايدين رب كريم لا شايلة من حد ولا المفروض نعمل حاجة غير الدعاء ليها بالرحمة وأنت وفر طاقتك وارأف بحال والدها اللي أكيد محتاج بنته الكبيرة جنبه في ظروف زي دي.. إحنا إيه اللي جرالنا وجرى لقلوبنا بجد! احنا ليه بقينا مليانين غل وانتقام واللقطة عندنا أهم من الإحساس! إخص".
اليوم أعلنت الفنانة أنغام تأجيل الحفل لمدة شهر، حيث أعادت منشور الساقية عن تأجيل الحفل لوفاة شقيقتها.