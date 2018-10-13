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أصل الحكاية

الجمهور أجبرها على التراجع.. حكاية حفل أصرت أنغام على إقامته رغم وفاة شقيقتها

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:16 م
أنغام وغنوة
أنغام وغنوة
أحمد سالم
لم تكن علاقة الأختين على درجة كبيرة من الانسجام، حاولت غنوة دخول الوسط الفني من باب الغناء، لكن ذلك لم يكن محبذا لأنغام التي قيل أنها لم تدعمها وقت أن بدأت.

أنغام كانت علاقتها بأبيها تشهد توترات في وقت معين قبل أن تعود إلى طبيعتها مع مرض والدها الموسيقار والملحن محمد علي سليمان صاحب الفضل في بداياتها الفنية.

تلك التوترات في العلاقة الأسرية جلبت كثيرا من المتاعب لـ مطربة مصر الأولى، وأثارت كثيرا من الشائعات حول علاقتها بأختها وأخيها غير الشقيق والذي يعاني من إعاقة، وزاد من الأمر تصريحات للراحلة غنوة عن إهمال أنغام لأخيها وعدم السؤال عنه أو مساعدته.
الجمهور أجبرها على
غنوة قبل أن تبدأ ثاني خطواتها في التمثيل بعد مسلسل الأب الروحي، تعرضت لحادث سير تم نقلها على أثره إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

أنغام تلقت الخبر بصدمة، حيث أعلنت وفاة أختها من خلال صفحتها الشخصية مطالبة الجميع بالدعاء لها، لتنهال عليها التعازي من الوسط الفني وخارجه، وكتبت أنغام عبر انستجرام : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله أختي غنوة، نسألكم الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله".
الجمهور أجبرها على
منذ اليوم، تعرضت أنغام لهجوم كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حين أعلنت ساقية الصاوي عدم تأجيل حفلها المقرر إقامته بعد أقل من أسبوع من الآن على خلاف عادات المصريين بإعلان الحداد على المتوفى من جانب أقاربه.

تعليقات التعازي تحولت إلى هجوم وتحريض بعدم حضور الحفل ما دفع ساقية الصاوي للتراجع، ودفع الفنانة لإعلان تأجيل الحفل مرة أخرى.
الجمهور أجبرها على
لم يفوت الشاعر أيمن بهجت قمر تلك الحالة، ليتولى الدفاع عن الفنانة أنغام موجها حديثه إلى كل منتقديها حيث غرد على تويتر قائلا "شيء مقزز ورخيص إنك في عز وفاة فنانة شابة.. وموسيقار عظيم مكلوم في بنته.. تطلع تتكلم في تفاصيل حياة المتوفاة.. وانها كانت بتشتكي من كذا وتغلط في أختها اللي هي أكيد زعلانة عليها في اللحظة دي أكتر من الشخص اللي عمال يتاجر ده وعامل انه واحد من ضمن الأسرة". 

وأضاف: "هي دلوقتي بين ايدين رب كريم لا شايلة من حد ولا المفروض نعمل حاجة غير الدعاء ليها بالرحمة وأنت وفر طاقتك وارأف بحال والدها اللي أكيد محتاج بنته الكبيرة جنبه في ظروف زي دي.. إحنا إيه اللي جرالنا وجرى لقلوبنا بجد! احنا ليه بقينا مليانين غل وانتقام واللقطة عندنا أهم من الإحساس! إخص".

اليوم أعلنت الفنانة أنغام تأجيل الحفل لمدة شهر، حيث أعادت منشور الساقية عن تأجيل الحفل لوفاة شقيقتها.

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