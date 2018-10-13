الجمهور أجبرها على التراجع.. حكاية حفل أصرت أنغام على إقامته رغم وفاة شقيقتها

لم تكن علاقة الأختين على درجة كبيرة من الانسجام، حاولت غنوة دخول الوسط الفني من باب الغناء، لكن ذلك لم يكن محبذا لأنغام التي قيل أنها لم تدعمها وقت أن بدأت.



أنغام كانت علاقتها بأبيها تشهد توترات في وقت معين قبل أن تعود إلى طبيعتها مع مرض والدها الموسيقار والملحن محمد علي سليمان صاحب الفضل في بداياتها الفنية.



تلك التوترات في العلاقة الأسرية جلبت كثيرا من المتاعب لـ مطربة مصر الأولى، وأثارت كثيرا من الشائعات حول علاقتها بأختها وأخيها غير الشقيق والذي يعاني من إعاقة، وزاد من الأمر تصريحات للراحلة غنوة عن إهمال أنغام لأخيها وعدم السؤال عنه أو مساعدته.



غنوة قبل أن تبدأ ثاني خطواتها في التمثيل بعد مسلسل الأب الروحي، تعرضت لحادث سير تم نقلها على أثره إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.



أنغام تلقت الخبر بصدمة، حيث أعلنت وفاة أختها من خلال صفحتها الشخصية مطالبة الجميع بالدعاء لها، لتنهال عليها التعازي من الوسط الفني وخارجه، وكتبت أنغام عبر انستجرام : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله أختي غنوة، نسألكم الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله".



منذ اليوم، تعرضت أنغام لهجوم كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حين أعلنت ساقية الصاوي عدم تأجيل حفلها المقرر إقامته بعد أقل من أسبوع من الآن على خلاف عادات المصريين بإعلان الحداد على المتوفى من جانب أقاربه.



تعليقات التعازي تحولت إلى هجوم وتحريض بعدم حضور الحفل ما دفع ساقية الصاوي للتراجع، ودفع الفنانة لإعلان تأجيل الحفل مرة أخرى.

