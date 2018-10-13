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فن

أمير كرارة سفيرا للترويج لأحد منتجات شركة هواتف محمولة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اختارت إحدى الشركات المتخصصه في الهواتف الذكيه النجم امير كراره (باشا مصر) ليكون سفيرا لها للترويج لأحد منتجاتها الجديدة.

كانت الشركة قد اطلقت الهاتف منذ ايام بدولة الامارات بحضور عدد كبير من الاعلامين والفنانين ونخبه من نجوم المجتمع منهم الاعلامى خالد عليش وفرح على والفنانه رحمه حسن والفنان رامز امير.

يذكر أن احدث أعمال أمير كرارة كان مسلسل كلبش 2 والذي يقوم بتحضير الجزء الثالث منه لتقديمه في رمضان المقبل.

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