البنك الدولي: الحكومات لا تقوم بضخ استثمارات فعالة لتحسين التعليم والصحة

قالت مجموعة البنك الدولي، إن الحكومات لا تقوم باستثمارات فعالة لشعوبها لتحسين مستويات التعليم والصحة لمواجهة الأزمات والتحديات المحتملة في أسواق العمل، معتبرة أن هذه الممارسات ستؤدي لخسارة 65% من الأطفال لـ50% من دخولهم المستقبلية علي مدي أعمارهم.



وذكر تقرير صادر عن المجموعة أن الاهتمام بقطاعي التعليم الصحة يعد أحد العوامل المهمة للنمو الاقتصادي والحد من تفاقم الفقر في كثير من البلدان وخصوصا آسيا.



وأوضح التقرير أن زيادة الانفاق الحكومي علي التعليم والصحة سينعكس في النهاية بصورة كبيرة على تحسن مستوي دخول الأفراد والبلدان ويمكنهم جني الثمار مستقبلا.



