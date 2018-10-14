أكرم حسنى يتجه للمسرح بعد السينما والتليفزيون

أكد الفنان أكرم حسنى أنه تعاقد على بطولة مسرحية جديدة تعتبر أولى تجاربه مع المسرح الكوميدى.



وقال حسنى فى تصريحات له أن المسرحية مأخوذة عن رواية أدبية ومكونة من 3 أجزاء، وجار حاليا ترشيح باقى فريق العمل.



من ناحية أخرى ينتظر حسنى تعافى الفنان تامر حسنى من أزمته الصحية الأخيرة للبدء فى تحضير الجزء الثانى من فيلم البدلة مع المنتج وليد منصور.



يذكر ان احدث مسلسلات اكرم حسنى مسلسل الوصية وشاركه البطولة أحمد امين وريم مصطفى .