المصري 2003 يهزم بتروجيت 4 /2 في دوري الجمهورية.. صور

فاز فريق المصري تحت 15 عام “الفئة العمرية 2003” بأربعة أهداف مقابل هدفين على بتروجيت في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب الهدف ببورسعيد ضمن مباريات دوري الجمهورية لتلك الفئة السنية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من محمد أبو عمر وحسن أبو يوسف وأحمد نبيل.



انتهى الشوط الأول للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ، حيث تقدم بتروجيت بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من المباراة ، وضغط المصري بشدة وسيطر على مجريات المباراة بالكامل وأضاع الفرصة تلو الأخرى قبل أن ينجح عبد الرحمن محمد في احراز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والثلاثين لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.



وفي الشوط الثاني وضح تأثير المحاضرة الفنية التي ألقاها جابر حسن المدير الفني للمصري على لاعبيه ، حيث واصل الفريق ضغطه على دفاعات بتروجيت وليسفر الضغط عن الهدف الثاني الذي أحرزه البديل المتألق محمد علاء فور نزوله في الدقيقة السادسة عشر وهو الهدف الذي فتح شهية لاعبي المصري الذين صالوا وجالوا في الملعب ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنسور الخضر تصدى لها ببراعة اللاعب أحمد أشرف محرزًا الهدف الثالث لفريقه الذي نصب سيركًا كرويًا تحت سمع وبصر المدير الفني للقطاع الكابتن ميمي عبد الرازق ، ونجح محمد علاء في احراز الهدف الرابع الجميل للمصري في الدقيقة الثلاثين قبل أن يضيف بتروجيت هدفه الثاني في الدقيقة الأربعين من ركلة جزاء ، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.



مثل المصري : محمد محسن ، ابراهيم ناجي ، احمد أشرف ، عمرو ناصر (ابراهيم سعيد) ، عبد الرحمن محمد ، محمود أبو الحسن ، كرم عبد الرازق ، محمد احمد صالح (محمد علاء) ، احمد محمد فؤاد ، ناجي اشرف ، أحمد محمد زكريا فيما شارك في الشوط الثاني البدلاء زياد نصر ، مهند وائل ، محمد علاء.



يذكر أن الجهاز الفني لفريق تحت 15 عام بالمصري يتكون من الكابتن جابر حسن مديرًا فنيًا ، ومعه الكابتن وائل الجبالي مدربًا عامًا ، الكابتن اسلام النجاري مدربًا لحراس المرمى ، الكابتن علي الحناوي إداريًا للفريق ، الكابتن محمد سالم اخصائيًا للعلاج الطبيعى ، فيما يشرف على القطاع فنيًا الكابتن ميمي عبد الرزاق المدير الفني للقطاع ، الكابتن سيف داود نائب المدير الفني للقطاع ، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى ، بالاضافة للدكتور مجدي الألفي المشرف على الأجهزة الطبية للقطاع.