متحدث الزراعة: لا توجد في العالم محال لبيع الطيور الحية.. فيديو

قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الهدف من تطبيق قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر وتداول الطيور الحية وبيعها هو الحفاظ على الثروة الداجنة والسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور، موضحًا «العالم كله مبقاش فيه محال بتبيع الطيور الحية، وزمن ذبح الطيور الحية أمام أعين المواطن انتهى».





وأضاف"عبدالدايم" في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، تقديم الإعلامية سارة حازم وعمرو خليل، أن القانون لن يكون سببا في قطع رزق أي مواطن ولذلك تم منح مهلة شهرين لأصحاب محال بيع الطيور الحية لتوفيق أوضاعهم.



