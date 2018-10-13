وزير الأوقاف: الإخوان ركزت على قضايا الكفر والخلافة وتفسيرها بما يخدم مصالحها

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان قامت بعملية إجتزاء للتراث ونقل ما يدعم افكارها الخاطئة من خلال تحريف الفهم والنصوص، لافتا إلي أنها ركزت علي قضايا معينة مثل الكفر والخلافة والإمامة وعملت علي تفسيرها بما يخدم مصالحها السياسية.



وأوضح "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي "نشأت الديهي"، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أن النصوص التي قامت جماعة الإخوان بتفسيرها كانت تخدم مصالحها السياسية ومصالح من يستخدمونها لتفتيت منطقتنا العربية وتمزيقها وتحويلها إلي كيانات ضعيفة.



وأشار وزير الأوقاف، إلي أن جماعة الإخوان عمدت علي ترسيخ مبدأ السمع والطاعة في البداية، ثم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم التدرج إلي أولي الأمر، ثم يفسر أولي الأمر منكم، موضحا: «أولي الأمر نزولا من المرشد إلي رئيس الشعبة إلي مسئول الطلاب، دا بالنسباله أولي الأمر»، متابعا:«طالما انت تسمع كلام الله ولا تناقشه، أيضا لا ترد كلام الأمير ولا تناقشه».