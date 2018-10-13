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فن

الفيلم القصير تدنيس يشارك في مهرجان أفلام الحضر بفرنسا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يشارك الفيلم القصير تدنيس للمخرج كريستوف م. صابر في مهرجان أفلام الحضر في فرنسا، والذي يستمر من 9 وحتى 14 أكتوبر الحالي، ويعرض الفيلم يوم السبت 13 أكتوبر، الساعة 9 مساءً بتوقيت باريس ضمن عروض برنامج 2.

مهرجان أفلام الحضر في فرنسا هو ملتقى سينمائي سنوي يُقام في باريس، تأسس منذ 13 عامًا، ويهدف إلى اكتشاف المدينة من خلال الأبعاد الحضارية التي تخص التاريخ والرقص والرياضة وثقافة العامة.

يدور الفيلم حول سعود صاحب الكلمة العليا بمنطقته في مدينة سانت إتيان بفرنسا، وتنتشر شائعات حول اتهامه بسرقة أموال من مسجد الحي، فتطوله سلسلة من الاتهامات العنيفة التي تقوده إلى الانهيار والاغتراب، الفيلم من إخراج وتأليف كريستوف م. صابر وبطولة مهدي جدي وجيرمي صابر ونسيم خروفي، وتتولى MAD Solutions توزيعه في الوطن العربي.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات منها أيام قرطاج السينمائية، مهرجان ماكس أوفولس بألمانيا حيث فاز بجائزة أفضل فيلم قصير، كما نال تنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان Extérieur Nuit بفرنسا، ومهرجان السينما الأوروبية بمدينة ليل الفرنسية حيث حصل على جائزة أفضل ممثل.

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