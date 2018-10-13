ميلانيا ترامب تتجاهل ادعاءات خيانة الرئيس لها خلال لقاء تلفزيوني.. فيديو

تجاهلت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب الادعاءات المتعلقة بخيانة زوجها، وأصرت أن لديها "أشياء أكثر أهمية" تدعو للقلق، وذلك خلال لقاء تلفزيونية بشبكة إيه بي سي الأمريكية.



وبحسب صحيفة "ميرور"، أصرت السيدة الأولى خلال لقائها التلفزيوني على أنها غير منزعجة من الادعاءات المتداولة بوسائل الإعلام حول عدم إخلاص زوجها.



وخلال الحديث التلفزيوني سأل المراسل الصحفي توم لاماس السيد الاولى قائلًا " أنت لستِ أول سيدة أولى يتعين عليها التعامل مع خيانة زوجها المزعومة.



وردت ميلانيا ترامب على السؤال قائلة: " أنا أم وسيدة أولى ولدي أمورة كثيرة لابد أن أهتم بها، ولكني أعرف أن الناس والإعلام يحبون التخمين بشأن زواجنا".



وعندما سُئلت عما إذا كانت قد أُصيبت بإيذاء نفسي جراء الادعاءات المستمرة ، أخذت السيدة ترامب نفسا طويلا قبل أن ترد بـ "نعم".



