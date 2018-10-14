البنك الدولي: استثمار الحكومات في تحسين الخدمات الصحية يتطلب إجراءات عاجلة

قال الدكتور جيم يونج، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن استثمار الحكومات في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية للشعوب لم يرق إلى الاهتمام المطلوب وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة للمساهمة مستقبلا في مستويات الدخول والإنتاج.





وذكر " يونج" خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بمدينة بالي الأندونيسية، أن هناك مؤشرات لقياس رأس المال البشري لحساب انتاج الطفل مستقبلا بأي دولة، فمثلا إذا كان مؤشر الأداء الاقتصادي لدولة بعينيها يبلغ 0.5% من الناتج الإجمالي فهذا يعني انها تخسر نصف امكانيتها الاقتصادية مستقبلا بواقع يصل لـ1.4% من ناتجها الإجمالي على مدى 5 عقود.





وأوضح " يونج" أن اهتمام بلدان (أذربيجان وإكوادور والمكسيك وتايلند، المغرب والسلفادور وتونس وكينيا) بالتعليم والصحة الجيدين للأطفال يعني أن إنتاج تلك البلدان سيتزايد بمعدل 40 و 50% .



