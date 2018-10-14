اليوم..غادة والى تشهد احتفالا بأبناء مؤسسات الرعاية من ذوي الإعاقة

تشهد اليوم الأحد غادة والى وزير التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تقيمها الوزارة لأبناء مؤسسات الرعاية للأبناء من ذوي الإعاقة في إطار الاحتفالات بالذكرى 45 لانتصار أكتوبر المجيد والتي ستقام بمقر مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة.



يتضمن برنامج الاحتفال الذي سيشهده عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي والمهتمين بمجال الإعاقة برنامجا فنيا يقدم بمشاركة اكثر من 100 ابن وابنة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكري بحدائق القبة وحلوان والمرج وأبناء مجمع خدمات الإعاقة الشامل وأبناء مركز علاج الشلل الدماغي ومركز علاج التوحد التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع.



ومن المقرر أن يقام على هامش الاحتفال معرضا يضم منتجات أبناء المؤسسات من اعمال الخزف والفخار والرسم على الزجاج واشغال الحلى والمعادن والتريكو.



يذكر أن المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تقوم من خلال أحد محاور عملها على رعاية الفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال 7 مؤسسات لرعاية الأبناء من ذوى الإعاقة الذهنية تضم 563 ابنا تقدم لهم أفضل خدمات الرعاية إضافة إلى 7000 جلسة علاج سنوي بمركز علاج الشلل الدماغي و5000 جلسة علاج طبيعي سنوي بمركز العلاج الطبيعي.



وقد انتهت المؤسسة من أعمال التطوير بقيمة 17 مليون جنيه لمركز رعاية وتأهيل حالات التوحد بمجمع عين شمس ومبنى الحضانة الدامجة بالمجمع، ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان وأعمال تطوير مؤسستي التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية بالمرج كما يجرى العمل على الانتهاء من أعمال تطوير عدد اخر من مؤسسات الإعاقة بقيمة 16 مليون جنيه استعدادا لافتتاحها والانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المقبل.