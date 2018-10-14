شاهد .. إيمان أيوب تبكى فى كواليس البيت الكبير



ونشرت ايمان على صفحتها على فيسبوك صورا من كواليس المسلسل وعلقت " شمس فى البيت الكبير".



وظهرت ايمان ايوب بملابس صعيدية كما ظهرت وهى تبكى اثناء مشهد التصوير.



المسلسل يرصد قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلى، وتشارك في بطولته الفنانة لوسى، التي تجسد فى أحداث المسلسل دور "كريمة"، وهى أم لـ3 بنات، تتجه للعيش فى القاهرة، وتدخل فى صراعات مستمرة مع عائلة زوجها.



مسلسل "البيت الكبير" بطولة احمد بدير، لوسى، وسوسن بدر، وريم هلال، عبير صبرى، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلى، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

كشفت الفنانة ايمان ايوب عن شكلها واللوك الجديد فى مسلسل البيت الكبير.