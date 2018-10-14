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فن

منتج الأب الروحى يهدى الحلقة الأربعين من المسلسل لروح غنوة ..فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
صدى البلد
سمر سعد
قرر المنتج ريمون مقار منتج الأب الروحى ان يهدى الحلقة الاربعين من مسلسل الأب الروحى فى جزئه الثانى لروح الفنانة غنوة التى شاركت فى بطولة المسلسل.

ونشر مقار فيديو اهداء الحلقة الاربعين للفقيدة غنوة على صفحته على فيسبوك .وعلق " الله يرحمها.. الحلقة الاربعون إهداء إلي روح الفنانة غنوة محمد علي سليمان".

مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.



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