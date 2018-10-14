البنك المركزي: انخفاض قروض الجهات غير الهادفة للربح لـ 5.4 مليار جنيه في يوليو الماضي



وكشف تقرير صادر عن البنك أن قروض القطاع العائلي بالعملة المحلية بلغت 266.71 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 265.3مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 264.2 مليار جنيه في مايو 2018

ووصلت قروض الأفراد الطبيعيون بالعملة المحلية لـ 260.701 مليار جنيه مقابل 257.24 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 256.31 مليار جنيه في مايو 2018.



قال البنك المركزي المصري إن إجمالي القروض بالعملة المحلية والممنوحة لعمل للهيئات المحلية غير الهادفة للربح تراجعت إلي 5.4 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 7.4 مليارا في يونيو السابق له بفارق ملياري جنيه ومقارنة بـ 7.101 مليار جنيه في مايو السابق لهما بفارق1.701 مليار جنيه.