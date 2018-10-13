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رياضة

أبو الوفا وغريب يجتمعان بلاعبي المنتخب الأوليمبي قبل المران.. صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
نور عادل - يسري غازي
حرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الأوليمبي بالإمارات وشوقى غريب المدير الفنى والجهاز المعاون على الاجتماع باللاعبين قبل التدريب، وحث أبو الوفا اللاعبين على بذل أقصى جهد فى المباراه الثانية بعد غد الاثنين مع المنتخب الاماراتى لتحقيق الهدف من المعسكر.

وأوضح غريب للاعبيه الأخطاء فى المباراة الأولى وطلب منهم التركيز فى المباراة القادمة وضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المنتخب الاماراتى بالاضافة الى التمركز السليم داخل الملعب.

كان المنتخب قد أدى تدريبه بملعب الاتحاد الاماراتى وشارك فيه جميع اللاعبين وفضل غريب اراحة بعض اللاعبين فى منتصف التدريب نظرا للجهد الكبير الذى بذلوه فى مباراة الأمس التي انتهت بالتعادل السلبى.
أبو الوفا وغريب يجتمعان بلاعبي المنتخب الأوليمبي قبل المران.. صور
أبو الوفا وغريب يجتمعان بلاعبي المنتخب الأوليمبي قبل المران.. صور
أبو الوفا وغريب يجتمعان بلاعبي المنتخب الأوليمبي قبل المران.. صور
أبو الوفا وغريب يجتمعان بلاعبي المنتخب الأوليمبي قبل المران.. صور
أبو الوفا وغريب يجتمعان بلاعبي المنتخب الأوليمبي قبل المران.. صور

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