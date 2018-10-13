علي جمعة: العلماء ينبهرون بالقرآن عند اعتراض أحد الأشخاص عليه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن انبهار علماء الدين بالقرآن يزداد في كل مرة يعترض أحد الأشخاص على مسألة في القرآن، لأنهم يكتشفون إعجازًا جديدًا في توظيف مفردات القرآن.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن أحد الأشخاص أراد تفسير آيات الميراث، فقال للذكر مثل الْأُنْثَيَيْنِ، يعني للأنثى نصيب، وللأنثى الثانية نصيب، وللذكر نصيب مثلهما، أي متساوٍ معهم في الأنصبة، فسر القرآن وكأن كلمة حظ ليست موجودة، أو هنا انبهر بالقرآن اللي جاب كلمة حظ".



وتابع: "أحد الأدباء تعجب، من القرآن وقال الإيجاز إعجاز، لماذا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، كان يمكن القول الأنثى نصف الرجل، ولماذا يقول ولكم في القصاص حياة، ويمكن القول القتل أنفى للقتل، معقبًا: «لم يدرك أن القصاص لا يعني القتل، القتل عمره ما كان أنفى للقتل».



