ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة: العلماء ينبهرون بالقرآن عند اعتراض أحد الأشخاص عليه

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:03 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن انبهار علماء الدين بالقرآن يزداد في كل مرة يعترض أحد الأشخاص على مسألة في القرآن، لأنهم يكتشفون إعجازًا جديدًا في توظيف مفردات القرآن.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن أحد الأشخاص أراد تفسير آيات الميراث، فقال للذكر مثل الْأُنْثَيَيْنِ، يعني للأنثى نصيب، وللأنثى الثانية نصيب، وللذكر نصيب مثلهما، أي متساوٍ معهم في الأنصبة، فسر القرآن وكأن كلمة حظ ليست موجودة، أو هنا انبهر بالقرآن اللي جاب كلمة حظ".

وتابع: "أحد الأدباء تعجب، من القرآن وقال الإيجاز إعجاز، لماذا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، كان يمكن القول الأنثى نصف الرجل، ولماذا يقول ولكم في القصاص حياة، ويمكن القول القتل أنفى للقتل، معقبًا: «لم يدرك أن القصاص لا يعني القتل، القتل عمره ما كان أنفى للقتل».

ترشيحاتنا

تعرف على قائمة الزمالك فى بطولة أفريقيا

وليد منصور لـ صدى البلد: تامر حسني يغادر المستشفى ويتوجه إلى أمريكا.. فيديو

شاهد... رد فعل إلهام شاهين بعد فوز ليلى علوي بجائزة أفضل ممثلة

أحمد موسى: أردوغان السبع بقى فار قدام ترامب .. فيديو

بشرى خير للمرضى.. عقاران جديدان لعلاج آلام المفاصل الروماتيزمية

عالم أزهري: الفتيات هذه الأيام مثل قناة اقرأ من فوق ومن تحت روتانا سينما.. فيديو

إغلاق القنصلية الأمريكية بالإسكندرية

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول اقتصاد بنى إسرائيل

درة تكشف لـ صدى البلد حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد حاتم.. فيديو وصور

شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين بعد تطبيق حظر تداول الطيور الحية.. فيديو

والي : بنك ناصر يوفر 30 ألف جنيه لوحدات البيت الريفي بكلابشة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

محطات العائلة المقدسة في مصر من رفح حتى دير المحرق.. صور

شاهد .. لاعبو منتخب إنجلترا على الشواطئ بعد التعادل مع كرواتيا

مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي .. صور

20 فستانا من دولاب درة اختاري منها لسهرتك..صور

فيديو

هاشتاج #ترامب_شلح_اردوغان تريند رقم واحد .. فيديو
توفيق عكاشة: سيدة تشتري توك توك في جهاز ابنتها.. فيديو
موسى: الدول العربية ملهاش غير بعض ماعدا قطر الإسرائيلية.. فيديو
توفيق عكاشة لـ زوجته: يا خرابي يا حياة كانت شورة طين
أحمد موسى: تعامل الجزيرة مع اختفاء خاشقجي يذكرنا بتآمرها في 25 يناير .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟