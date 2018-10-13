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برلمان

محلية النواب: نجاح ثورة طارق شوقي لإصلاح التعليم مسئولية المجتمع كله

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:50 م
الدكتور طارق شوقى_وزير
الدكتور طارق شوقى_وزير التربية والتعليم
فريدة محمد
وجه النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تحية للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على جهوده الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ وزراء التربية والتعليم لأحداث ثورة حقيقية لإصلاح التعليم فى مصر بعد الأمراض المزمنة التى إصابته على مدى أكثر من 5 عقود مؤكدا أن نجاح ثورة الدكتور طارق شوقى لاصلاح التعليم فى مصر هى مسئولية المجتمع المصرى كله بجميع مؤسساته التنفيذية والبرلمانية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقال عبد الواحد فى بيان له، إن الوزير الدكتور طارق شوقى تحمل ما لا يتحمله أى مسئول من انتقادات حادة وأحيانا تتجاوز حدود النقد الموضوعي والبناء ولكنه ظل قويا وثابتا على مواقفه الواضحة والصريحة بشأن تطبيق النظام الجديد للتعليم، مؤكدا أن ما وصل إليه حال التعليم فى مصر يجعلنا جميعا نشعر بالحزن والخزى والعار وكان لابد من وجود إرادة سياسية قوية للقضاء على جميع المشكلات والأزمات داخل التعليم.

ووجه النائب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لانه هو القائد الحقيقي لثورة إصلاح التعليم فى مصر وهو صاحب اختيار الدكتور طارق شوقى ليتولى ملف إصلاح التعليم وهو المدافع الأول عن سياسات وزير التربية والتعليم، مطالبا المجتمع كله بمساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور طارق شوقى حتى تنجح ثورة اصلاح التعليم فى مصر.

وأكد أن الدكتور طارق شوقى وحده لن يستطيع تنفيذ ثورة اصلاح التعليم فى مصر ولابد أن تكون هناك مساندة حقيقية له من الحكومة وجميع المحافظين ومجلس النواب ورجال الأعمال والاستثمار حتى يحقق الدكتور طارق شوقى النجاح فى تطبيق منظومة النظام الجديد للتعليم.

وأعرب النائب احمد مصطفى عبد الواحد عن أسفه الشديد لقيام البعض من غير المتخصصين فى مجال التعليم بتوجيه سهام النقد الذي يصل إلى حد التجريح فى شخصية الدكتور طارق شوقى مناشدا جميع زملائه أعضاء البرلمان مساندة جهود هذا الرجل الوطنى الذي ليس له أي أغراض شخصية وانما هدفه الأساسى اصلاح التعليم فى مصر.

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