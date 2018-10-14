ندوة تثقيفية بجامعة القاهرة عن الشائعات‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع..اليوم

ينظم اليوم‭ ‬مركز‭ ‬إعداد‭ ‬القادة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لرعاية‭ ‬الشباب‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة ،‭ ‬لقاءً‭ ‬تثقيفيًا‭ ‬مفتوحًا‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعة، تحت عنوان الشائعات‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‮ برعاية الدكتور ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬الخشت‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة .



واشار المركز فى اعلان نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ان اللقاء سيتناول ‬الوسائل‭ ‬الاتصالية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬توظيفها‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الشائعات‭ ‬مثل‭ ‬الإنترنت‭ ‬والمواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬المزيفة‭ ‬وشبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬واتجاهات‭ ‬الشباب‭ ‬نحو‭ ‬الشائعات‭ ‬المنتشرة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وسُبل‭ ‬مواجهتها،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الأساطير‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تروجها‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والمتطرفة‭ ‬مثل‭ ‬أسطورة‭ ‬الخلافة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وأسطورة‭ ‬المظلومية‭ ‬وأسطورة‭ ‬المصالحة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاساطير‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬إشاعات‭ ‬كبرى‭ ‬تستهدف‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬زمني‭ ‬طويل‭.‬



ومن المقرر أن يُعقد‭ ‬اللقاء‭ ‬التثقيفي اليوم ‭ ‬في تمام ‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة ،‭ ‬بمركز‭ ‬إعداد‭ ‬القادة‭ ‬بملاعب‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة ، وسيحاضر فيه الدكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة