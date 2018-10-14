ندوة تثقيفية بجامعة القاهرة عن الشائعات‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع..اليوم

ينظم اليوم مركز إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، لقاءً تثقيفيًا مفتوحًا لطلاب الجامعة، تحت عنوان الشائعات وأثرها على المجتمع المصري برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .
واشار المركز فى اعلان نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ان اللقاء سيتناول الوسائل الاتصالية التي يتم توظيفها في نشر الشائعات مثل الإنترنت والمواقع الإخبارية المزيفة وشبكات التواصل الاجتماعي، واتجاهات الشباب نحو الشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي وسُبل مواجهتها، علاوة على الأساطير الكبرى التي تروجها الجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل أسطورة الخلافة الإسلامية وأسطورة المظلومية وأسطورة المصالحة وغيرها من الاساطير التي تمثل إشاعات كبرى تستهدف المجتمع المصري على مدى زمني طويل.
ومن المقرر أن يُعقد اللقاء التثقيفي اليوم في تمام الحادية عشرة ، بمركز إعداد القادة بملاعب جامعة القاهرة ، وسيحاضر فيه الدكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
واشار المركز فى اعلان نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ان اللقاء سيتناول الوسائل الاتصالية التي يتم توظيفها في نشر الشائعات مثل الإنترنت والمواقع الإخبارية المزيفة وشبكات التواصل الاجتماعي، واتجاهات الشباب نحو الشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي وسُبل مواجهتها، علاوة على الأساطير الكبرى التي تروجها الجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل أسطورة الخلافة الإسلامية وأسطورة المظلومية وأسطورة المصالحة وغيرها من الاساطير التي تمثل إشاعات كبرى تستهدف المجتمع المصري على مدى زمني طويل.
ومن المقرر أن يُعقد اللقاء التثقيفي اليوم في تمام الحادية عشرة ، بمركز إعداد القادة بملاعب جامعة القاهرة ، وسيحاضر فيه الدكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة