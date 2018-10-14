محافظ الشرقية: لا مستقبل لبناء وطن بدون تخطيط استراتيجى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية وضع خطة إستراتيجية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتلبية احتياجاتهم ، مؤكدًا أنه لا مستقبل لبناء وطن بدون تخطيط استراتيجى وعمل منظم قائم على دراسة ومعرفة أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المحافظة وحجم الموارد الغير متاحة والغير مستغلة ومعرفة نقاط القوة والضعف لتعظيم الاستفادة وتحقيق الحلم للنهوض بمستوى الخدمات داخل المحافظة .





جاء ذلك خلال لقائه باللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة وحامد هبيلة السكرتير العام المساعد لبحث ومناقشة ملامح الخطة الإسترتيجية للمحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





ناقش الاجتماع مدى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى المحافظة ومواردها لتحقيق متطلبات خطط التنمية والبدء في وضع مخطط إستراتيجي لرفع كفاءة منظومة ( الصحة – التعليم – الطرق – الإسكان – نظافة – مياه الشرب والصرف الصحي – الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب – الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته ) لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.