عالم يوضح رأي الأزهر في النقاب.. فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بالأزهر، إن الأزهر لا يعرف التشدد، مشيرا إلى أن النقاب لا يمنع ولا يفرض.



وأشار " فؤاد" خلال لقائه على فضائية" ال تي سي" إلى أن الأزهر يتسم بالوسطية، يحترم وجهة نظر أي شخص ويحكمنا في النهاية شرع الله.



وتابع: حديث الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي عن النقابَ المنتشر في الجامعات، ووصف السيدة التي ترتدي النقاب بأنها مثل الرجل، خرج ببيان وأعاد فيه ما يقصده.



