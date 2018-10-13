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ديني

عالم يوضح رأي الأزهر في النقاب.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:05 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بالأزهر، إن الأزهر لا يعرف التشدد، مشيرا إلى أن النقاب لا يمنع ولا يفرض.

وأشار " فؤاد" خلال لقائه على فضائية" ال تي سي" إلى أن الأزهر يتسم بالوسطية، يحترم وجهة نظر أي شخص ويحكمنا في النهاية شرع الله.

وتابع: حديث الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي عن النقابَ المنتشر في الجامعات، ووصف السيدة التي ترتدي النقاب بأنها مثل الرجل، خرج ببيان وأعاد فيه ما يقصده.

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